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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Düşler Sokağı | Alternatif Müzik
Düşler Sokağı | Alternatif Müzik

Düşler Sokağı | Alternatif Müzik

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 40:26
Rüyada gibi hissettiren sade ve yavaş tınılı müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bilsen

Birsen Tezer 04:24
02

Bunca Yıl

Can Kazaz 04:48
03

Benimle Kayboldun

Kaan Boşnak 03:11
04

Fark Etmeden

Fikret Kızılok 04:16
05

Rüyalarda Buruşmuşum

Adamlar 03:30
06

Uyu Artık

Bağzıları 04:46
07

Gözleri Aşka Gülen

Nil İpek 04:20
08

Açelya

Yeni Türkü 04:17
09

Ne Zamandır Sendeyim

Madrigal 03:39
10

Gökyüzünü Tutamam

Can Koç 03:15
... KAPAT
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