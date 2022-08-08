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Farklı Hisler | Alternatif Müzik

Farklı Hisler | Alternatif Müzik

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 33:43
Farklı bir evrendeymiş gibi hissetmeni sağlayacak müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sizin Olsun Dünyalar

Bağzıları 03:39
02

Mavi Ekran

Adamlar 03:33
03

İnişlerim Çıkışlarım

Fikret Kızılok 03:53
04

Kafamda Kentsel Dönüşümler

İkiye On Kala 03:01
05

Sen Olmazsan

Kaan Boşnak 03:42
06

Senden Uzakta

Nil İpek 03:02
07

Dinle Beni Bir

Yüzyüzeyken Konuşuruz 02:24
08

Sesler Yüzler Sokaklar

Yeni Türkü 03:53
09

Nalan

Emir Can İğrek 03:28
10

Seni Dert Etmeler

Madrigal 03:08
... KAPAT
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