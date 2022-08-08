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Farklı Hisler | Alternatif Müzik
Farklı Hisler | Alternatif Müzik
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 33:43
Farklı bir evrendeymiş gibi hissetmeni sağlayacak müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Sizin Olsun Dünyalar
Bağzıları
03:39
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02
Mavi Ekran
Adamlar
03:33
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03
İnişlerim Çıkışlarım
Fikret Kızılok
03:53
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04
Kafamda Kentsel Dönüşümler
İkiye On Kala
03:01
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05
Sen Olmazsan
Kaan Boşnak
03:42
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06
Senden Uzakta
Nil İpek
03:02
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07
Dinle Beni Bir
Yüzyüzeyken Konuşuruz
02:24
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08
Sesler Yüzler Sokaklar
Yeni Türkü
03:53
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09
Nalan
Emir Can İğrek
03:28
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10
Seni Dert Etmeler
Madrigal
03:08
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