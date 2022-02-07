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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Gücünü Keşfet
Gücünü Keşfet

Gücünü Keşfet

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 32:57
Gücünü keşfedebileceğin hareketli alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Güce ihtiyaç duyduğunda buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mavi Ekran

Adamlar 03:33
02

Ezbere Biliyorum Seni

Eda Baba 03:22
03

Bana Gel Deme

İkiye On Kala 02:28
04

Kedi

Melek Mosso 03:30
05

Kışlık Rafı

Bağzıları 03:42
06

Koca Yaşlı Şişko Dünya

Adamlar 04:12
07

Barbar

Kaan Boşnak 03:00
08

Para Hala Bende

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:23
09

Senden Uzakta

Nil İpek 03:02
10

Telli Telli

Yeni Türkü 02:45
... KAPAT
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