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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Gücünü Keşfet
Gücünü Keşfet
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 32:57
Gücünü keşfedebileceğin hareketli alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Güce ihtiyaç duyduğunda buradan müzik dinleyebilirsin...
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01
Mavi Ekran
Adamlar
03:33
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02
Ezbere Biliyorum Seni
Eda Baba
03:22
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03
Bana Gel Deme
İkiye On Kala
02:28
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04
Kedi
Melek Mosso
03:30
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05
Kışlık Rafı
Bağzıları
03:42
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06
Koca Yaşlı Şişko Dünya
Adamlar
04:12
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07
Barbar
Kaan Boşnak
03:00
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08
Para Hala Bende
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:23
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09
Senden Uzakta
Nil İpek
03:02
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10
Telli Telli
Yeni Türkü
02:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murathan Mungan
Besteci:
Manos Loizos
...
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