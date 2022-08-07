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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Hafif | Alternatif Müzik
Hafif | Alternatif Müzik
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 38:40
Yoğun düşünceleri hafifleten alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Zaten Kırılmış Bir Kızsın
Bağzıları
04:49
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02
Duyar mısın?
Can Kazaz
03:03
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03
Ben Gidersem
Fikret Kızılok
03:47
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04
Bir gün Beni Arzularsan Gel
Nil İpek
03:54
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05
Açelya
Yeni Türkü
04:17
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06
Aç Bağrını
Emir Can İğrek
03:49
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07
Ne Zamandır Sendeyim
Madrigal
03:39
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08
Binalar Dar
Can Koç
03:43
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09
Bilsen
Birsen Tezer
04:24
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10
Çok Özel Bi
İkiye On Kala
03:15
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