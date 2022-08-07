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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Hafif | Alternatif Müzik
Hafif | Alternatif Müzik

Hafif | Alternatif Müzik

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 38:40
Yoğun düşünceleri hafifleten alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zaten Kırılmış Bir Kızsın

Bağzıları 04:49
02

Duyar mısın?

Can Kazaz 03:03
03

Ben Gidersem

Fikret Kızılok 03:47
04

Bir gün Beni Arzularsan Gel

Nil İpek 03:54
05

Açelya

Yeni Türkü 04:17
06

Aç Bağrını

Emir Can İğrek 03:49
07

Ne Zamandır Sendeyim

Madrigal 03:39
08

Binalar Dar

Can Koç 03:43
09

Bilsen

Birsen Tezer 04:24
10

Çok Özel Bi

İkiye On Kala 03:15
... KAPAT
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