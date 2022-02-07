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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Hayalperest
Hayalperest
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 36:34
Hayallere dalmanı sağlayacak alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Hayalperest insana dönüşeceğin müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Koptu İpim Düşüyorum
İkiye On Kala
03:42
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02
Gönül Gözü
Melek Mosso
04:22
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03
Akışına Bıraktım Akmadı
Bağzıları
03:33
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04
Kırlangıçlar Gibi
Can Kazaz
03:42
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05
Rüyalarda Buruşmuşum
Adamlar
03:30
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06
İçi Dolu Her Şeyim
Kaan Boşnak
05:27
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07
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
08
Sağanak Yağmurlu Şarkı
Nil İpek
02:21
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09
Rüzgar
Yeni Türkü
03:33
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Söz yazarı:
Meral Özbek
10
Bana Bir Masal Anlat Baba
Süper Baba
Yeni Türkü
02:40
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yavuz Turğul-Cengiz Onural
Besteci:
Cengiz Onural
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