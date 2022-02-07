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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Hayalperest
Hayalperest

Hayalperest

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 36:34
Hayallere dalmanı sağlayacak alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Hayalperest insana dönüşeceğin müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Koptu İpim Düşüyorum

İkiye On Kala 03:42
02

Gönül Gözü

Melek Mosso 04:22
03

Akışına Bıraktım Akmadı

Bağzıları 03:33
04

Kırlangıçlar Gibi

Can Kazaz 03:42
05

Rüyalarda Buruşmuşum

Adamlar 03:30
06

İçi Dolu Her Şeyim

Kaan Boşnak 05:27
07

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
08

Sağanak Yağmurlu Şarkı

Nil İpek 02:21
09

Rüzgar

Yeni Türkü 03:33
10

Bana Bir Masal Anlat Baba Süper Baba

Yeni Türkü 02:40
... KAPAT
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