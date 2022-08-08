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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
İç Huzuru Bul | Alternatif Müzik
İç Huzuru Bul | Alternatif Müzik
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 33:40
İçinde büyük bir huzur hissedeceğin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Gözleri Aşka Gülen
Nil İpek
04:20
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02
Çok Özel Bi
İkiye On Kala
03:15
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03
Kırlangıçlar Gibi
Can Kazaz
03:42
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04
Güzel Ne Güzel Olmuşsun
Fikret Kızılok
02:16
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05
Bana Bir Masal Anlat Baba
Süper Baba
Yeni Türkü
02:40
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06
Bambaşka
Madrigal
04:18
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07
Öpüyorum Kocaman
Can Koç
03:16
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08
Her Şey Seninle Güzel
Eda Baba
03:28
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09
Sen Varsın Diye
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:46
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10
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
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