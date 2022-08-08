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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik İç Huzuru Bul | Alternatif Müzik
İç Huzuru Bul | Alternatif Müzik

İç Huzuru Bul | Alternatif Müzik

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 33:40
İçinde büyük bir huzur hissedeceğin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gözleri Aşka Gülen

Nil İpek 04:20
02

Çok Özel Bi

İkiye On Kala 03:15
03

Kırlangıçlar Gibi

Can Kazaz 03:42
04

Güzel Ne Güzel Olmuşsun

Fikret Kızılok 02:16
05

Bana Bir Masal Anlat Baba Süper Baba

Yeni Türkü 02:40
06

Bambaşka

Madrigal 04:18
07

Öpüyorum Kocaman

Can Koç 03:16
08

Her Şey Seninle Güzel

Eda Baba 03:28
09

Sen Varsın Diye

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:46
10

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
... KAPAT
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