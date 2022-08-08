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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Kayıp | Alternatif Müzik
Kayıp | Alternatif Müzik

Kayıp | Alternatif Müzik

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 37:02
Kayıp hissettiğin zamanlarda dinleyebileceğin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sizin Olsun Dünyalar

Bağzıları 03:39
02

Yoruldum

Adamlar 04:31
03

Yorgunum ve Ağrılar

Kaan Boşnak 03:35
04

İki Parça Can

Fikret Kızılok 04:10
05

Havada Bir Hinlik Var

Nil İpek 03:14
06

Uykusuz ve Dengesiz

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:39
07

Uzak Bir Gölge

Yeni Türkü 03:35
08

Saman Sarısı

Emir Can İğrek 02:35
09

Dip

Madrigal 03:59
10

Hayatım Kaymış

Melek Mosso 04:05
... KAPAT
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