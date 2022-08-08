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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Kayıp | Alternatif Müzik
Kayıp | Alternatif Müzik
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 37:02
Kayıp hissettiğin zamanlarda dinleyebileceğin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Sizin Olsun Dünyalar
Bağzıları
03:39
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02
Yoruldum
Adamlar
04:31
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03
Yorgunum ve Ağrılar
Kaan Boşnak
03:35
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04
İki Parça Can
Fikret Kızılok
04:10
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05
Havada Bir Hinlik Var
Nil İpek
03:14
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06
Uykusuz ve Dengesiz
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:39
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07
Uzak Bir Gölge
Yeni Türkü
03:35
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08
Saman Sarısı
Emir Can İğrek
02:35
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09
Dip
Madrigal
03:59
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10
Hayatım Kaymış
Melek Mosso
04:05
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