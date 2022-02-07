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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Olduğun gibi
Olduğun gibi
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 35:51
Hislerini açığa çıkarak alternatif müzikleri bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte olduğun gibi hissedebileceğin müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Çok Özel Bi
İkiye On Kala
03:15
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02
Keklik Gibi
Melek Mosso
04:45
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03
Sizin Olsun Dünyalar
Bağzıları
03:39
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04
İnsan
Can Kazaz
03:12
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05
Mavi Ekran
Adamlar
03:33
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06
Yorgunum ve Ağrılar
Kaan Boşnak
03:35
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07
Kalbim
Fikret Kızılok
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
08
Ölsem Yeridir
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:51
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09
Papatya
Nil İpek
02:57
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10
Vira Vira
Yeni Türkü
03:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Turgay Fişekçi-Derya Köroğlu
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