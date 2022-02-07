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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Olduğun gibi
Olduğun gibi

Olduğun gibi

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 35:51
Hislerini açığa çıkarak alternatif müzikleri bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte olduğun gibi hissedebileceğin müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çok Özel Bi

İkiye On Kala 03:15
02

Keklik Gibi

Melek Mosso 04:45
03

Sizin Olsun Dünyalar

Bağzıları 03:39
04

İnsan

Can Kazaz 03:12
05

Mavi Ekran

Adamlar 03:33
06

Yorgunum ve Ağrılar

Kaan Boşnak 03:35
07

Kalbim

Fikret Kızılok 03:57
08

Ölsem Yeridir

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:51
09

Papatya

Nil İpek 02:57
10

Vira Vira

Yeni Türkü 03:07
... KAPAT
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