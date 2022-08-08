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Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Sabah Dinlemelik | Alternatif Müzik
Sabah Dinlemelik | Alternatif Müzik
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 35:04
Sabah dinleyebileceğin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İsted
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Şarkı Sözleri
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01
Yine de Dayanırım
Can Koç
03:34
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02
Bir Şair Değilim
Bağzıları
04:05
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03
Tın Tın
Adamlar
03:44
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04
Benimle Kayboldun
Kaan Boşnak
03:11
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05
Sevda Çiçeği
Fikret Kızılok
04:26
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06
Son Mektup
Nil İpek
02:22
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07
Esen
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:01
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08
Başka Türlü Bir Şey
Yeni Türkü
03:12
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09
Ezbere Biliyorum Seni
Eda Baba
03:22
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10
Kelebekler
Madrigal
04:07
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