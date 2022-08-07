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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Sakin | Alternatif Müzik
Sakin | Alternatif Müzik

Sakin | Alternatif Müzik

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 36:22
Sakin melodisi olan alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Gözü

Melek Mosso 04:22
02

Kışlık Rafı

Bağzıları 03:42
03

Bir Ben Kalsam

Can Kazaz 03:32
04

Bebeğim

Kaan Boşnak 03:12
05

Sevda Çiçeği

Fikret Kızılok 04:26
06

Kazılı Kuyum

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:28
07

Uzak Bir Gölge

Yeni Türkü 03:35
08

Beyaz Skandalım

Emir Can İğrek 03:35
09

Geçme Artık Sokağımdan

Madrigal 03:33
10

Papatya

Nil İpek 02:57
... KAPAT
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