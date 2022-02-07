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Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Tek Başına
Tek Başına
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 41:22
Tek başınayken dinleyebileceğin müzikleri bu çalma listesinde derledik. Yalnızlıkla ilgili müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Nerelere Gidelim
Yeni Türkü
04:39
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Derya Köroğlu
02
Havada Bir Hinlik Var
Nil İpek
03:14
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03
Kazılı Kuyum
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:28
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04
Bir Harmanım Bu Akşam
Fikret Kızılok
05:41
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05
Aç Bağrını
Emircan İğrek
03:49
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06
Tın Tın
Adamlar
03:44
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07
Bir Ben Kalsam
Can Kazaz
03:32
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08
Bir Şair Değilim
Bağzıları
04:05
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09
Hayatım Kaymış
Melek Mosso
04:05
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10
Bu Kafayla Napıcam
İkiye On Kala
05:05
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