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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Tek Başına
Tek Başına

Tek Başına

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 41:22
Tek başınayken dinleyebileceğin müzikleri bu çalma listesinde derledik. Yalnızlıkla ilgili müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nerelere Gidelim

Yeni Türkü 04:39
02

Havada Bir Hinlik Var

Nil İpek 03:14
03

Kazılı Kuyum

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:28
04

Bir Harmanım Bu Akşam

Fikret Kızılok 05:41
05

Aç Bağrını

Emircan İğrek 03:49
06

Tın Tın

Adamlar 03:44
07

Bir Ben Kalsam

Can Kazaz 03:32
08

Bir Şair Değilim

Bağzıları 04:05
09

Hayatım Kaymış

Melek Mosso 04:05
10

Bu Kafayla Napıcam

İkiye On Kala 05:05
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