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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Efkarlı | Arabesk Müzik
Efkarlı | Arabesk Müzik

Efkarlı | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

10 Bölüm | 45:30
Efkarlandıysan ve arabesk müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte moduna göre arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İstemiyorum

Bergen 05:05
02

Aşk Bir Izdırap

Nuri Sesigüzel 03:33
03

Silinmeyen Hatıralar

Müslüm Gürses 03:55
04

Dertli Dertli

Bergen 04:21
05

Ihlamurlar Altında

İntizar 03:24
06

Sevmez Olaydım

Gülden Karaböcek 04:53
07

Canısı

İbrahim Erkal 04:00
08

Sarhoşun Biri

Orhan Gencebay 05:39
09

Huzurum Kalmadı

Ferdi Tayfur 03:56
10

Yıllar Utansın

Müslüm Gürses 06:44
... KAPAT
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