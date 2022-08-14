Efkarlı | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler 10 Bölüm | 45:30 10 Bölüm | 45:30

Efkarlandıysan ve arabesk müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte moduna göre arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...