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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Efkarlı | Arabesk Müzik
Efkarlı | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
10 Bölüm | 45:30
Efkarlandıysan ve arabesk müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte moduna göre arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
İstemiyorum
Bergen
05:05
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02
Aşk Bir Izdırap
Nuri Sesigüzel
03:33
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03
Silinmeyen Hatıralar
Müslüm Gürses
03:55
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04
Dertli Dertli
Bergen
04:21
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05
Ihlamurlar Altında
İntizar
03:24
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06
Sevmez Olaydım
Gülden Karaböcek
04:53
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07
Canısı
İbrahim Erkal
04:00
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08
Sarhoşun Biri
Orhan Gencebay
05:39
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09
Huzurum Kalmadı
Ferdi Tayfur
03:56
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10
Yıllar Utansın
Müslüm Gürses
06:44
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0.5x
1
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1x
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2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
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