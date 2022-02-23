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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik
İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

17 Bölüm | 01:24:55
İnişli ve çıkışlı dönemlerde dinleyebileceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan arabesk müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nereden Bileceksiniz

Ahmet Kaya 05:58
02

Nilüfer

Müslüm Gürses 04:18
03

Duyar mısın Feryadımı

Gülden Karaböcek 06:04
04

Özlemedin mi

İntizar 04:20
05

Haram Geceler

Emrah 04:06
06

Oldumu Şimdi

Ceylan 04:27
07

Ya Evde Yoksan

Orhan Gencebay 04:35
08

Beterin Beteri Var

Esengül 04:13
09

Elimde Fotoğrafın

Bergen 06:44
10

Duyanlara Duymayanlara

Güllü 05:48
... KAPAT
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