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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik
İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
17 Bölüm | 01:24:55
İnişli ve çıkışlı dönemlerde dinleyebileceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan arabesk müzik dinleyebilirsin...
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01
Nereden Bileceksiniz
Ahmet Kaya
05:58
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02
Nilüfer
Müslüm Gürses
04:18
Sözleriyle Dinle
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03
Duyar mısın Feryadımı
Gülden Karaböcek
06:04
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04
Özlemedin mi
İntizar
04:20
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05
Haram Geceler
Emrah
04:06
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06
Oldumu Şimdi
Ceylan
04:27
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07
Ya Evde Yoksan
Orhan Gencebay
04:35
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08
Beterin Beteri Var
Esengül
04:13
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09
Elimde Fotoğrafın
Bergen
06:44
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10
Duyanlara Duymayanlara
Güllü
05:48
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