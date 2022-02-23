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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik
Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

14 Bölüm | 01:04:03
Kalbin kırıkken dinleyebileceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Aşktan yana şansın gülmediğinde buradan arabesk müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nankör Kedi

İbrahim Tatlıses 03:49
02

Gönül Yorgunu

Ferdi Tayfur 06:24
03

Sevemedim Kara Gözlüm

Gökhan Güney 03:38
04

Gönül Ne Yapsın

Hakan Taşıyan 04:10
05

Aşk Acısı

Erol Budan 03:50
06

Ayrıldık

Devran Çağlar 05:25
07

Ağla Kalbim

Kamuran Akkor 04:48
08

Seni Kalbimden Kovdum

Bergen 05:19
09

Eller Aldı

Cansever 03:03
10

Yalancı

Bülent Serttaş 05:26
... KAPAT
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