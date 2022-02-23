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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik
Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
14 Bölüm | 01:04:03
Kalbin kırıkken dinleyebileceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Aşktan yana şansın gülmediğinde buradan arabesk müzikler dinleyebilirsin...
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01
Nankör Kedi
İbrahim Tatlıses
03:49
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02
Gönül Yorgunu
Ferdi Tayfur
06:24
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03
Sevemedim Kara Gözlüm
Gökhan Güney
03:38
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04
Gönül Ne Yapsın
Hakan Taşıyan
04:10
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05
Aşk Acısı
Erol Budan
03:50
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06
Ayrıldık
Devran Çağlar
05:25
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07
Ağla Kalbim
Kamuran Akkor
04:48
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08
Seni Kalbimden Kovdum
Bergen
05:19
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09
Eller Aldı
Cansever
03:03
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10
Yalancı
Bülent Serttaş
05:26
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