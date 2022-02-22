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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Kararsız | Arabesk Müzik
Kararsız | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

16 Bölüm | 01:15:23
Duyguların karışıkken dinleyebileceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Kararsız hislerine eşlik edecek arabesk müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

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Kamuran Akkor 06:12
02

Umutlarım

Oğuz Yılmaz 03:28
03

Allahım Neydi Günahım

Mine Koşan 04:15
04

Alışırım

Harika Avcı 05:34
05

Yanarım

Hakkı Bulut 03:55
06

Bilmemki

Hakan Taşıyan 04:40
07

Çek Git

Güllü 05:19
08

Çaresizim Ben

Gökhan Güney 04:17
09

Sana Aşkımı Anlatabilsem

Esengül 04:18
10

Sensiz Yaşanır mı

Erol Budan 04:04
... KAPAT
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