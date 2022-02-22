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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Kararsız | Arabesk Müzik
Kararsız | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
16 Bölüm | 01:15:23
Duyguların karışıkken dinleyebileceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Kararsız hislerine eşlik edecek arabesk müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
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Kamuran Akkor
06:12
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02
Umutlarım
Oğuz Yılmaz
03:28
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03
Allahım Neydi Günahım
Mine Koşan
04:15
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04
Alışırım
Harika Avcı
05:34
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05
Yanarım
Hakkı Bulut
03:55
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06
Bilmemki
Hakan Taşıyan
04:40
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07
Çek Git
Güllü
05:19
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08
Çaresizim Ben
Gökhan Güney
04:17
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09
Sana Aşkımı Anlatabilsem
Esengül
04:18
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10
Sensiz Yaşanır mı
Erol Budan
04:04
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