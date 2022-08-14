×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Karma Karışık | Arabesk Müzik
Karma Karışık | Arabesk Müzik

Karma Karışık | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

9 Bölüm | 37:29
Karma karışık hissediyorsan ve duyguların birbirine girdiyse bu çalma listesine mutlaka göz atmalısın! İşte duygularına tercüman olacak arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Haydi Söyle

İbrahim Tatlıses 04:18
02

Durma Öyle

Emrah 03:54
03

Anılar Bana Yeter

Gülden Karaböcek 03:51
04

Yakıp Giderdin

Küçük İbo 03:58
05

Bana Sor

Ferdi Tayfur 06:01
06

Deli Ettin

Kibariye 03:33
07

Hatasız Kul Olmaz

Orhan Gencebay 02:49
08

Sen Aldırma

İbrahim Erkal 04:47
09

Nilüfer

Müslüm Gürses 04:18
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Melankoli | Arabesk Müzik
İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik
Kararsız | Arabesk Müzik
İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik
Kendinle Kal | Arabesk Müzik
Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik
Son Ses | Arabesk Müzik
Uyanık Uykuda | Arabesk Müzik
Vazgeçtim | Arabesk Müzik
Efkarlı | Arabesk Müzik
Mutlu | Arabesk Müzik
Yalnız | Arabesk Müzik
Sabah Dinlemelik | Arabesk Müzik

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı