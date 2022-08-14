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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Karma Karışık | Arabesk Müzik
Karma Karışık | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
9 Bölüm | 37:29
Karma karışık hissediyorsan ve duyguların birbirine girdiyse bu çalma listesine mutlaka göz atmalısın! İşte duygularına tercüman olacak arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Haydi Söyle
İbrahim Tatlıses
04:18
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02
Durma Öyle
Emrah
03:54
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03
Anılar Bana Yeter
Gülden Karaböcek
03:51
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04
Yakıp Giderdin
Küçük İbo
03:58
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05
Bana Sor
Ferdi Tayfur
06:01
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06
Deli Ettin
Kibariye
03:33
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07
Hatasız Kul Olmaz
Orhan Gencebay
02:49
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08
Sen Aldırma
İbrahim Erkal
04:47
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09
Nilüfer
Müslüm Gürses
04:18
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