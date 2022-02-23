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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Kendinle Kal | Arabesk Müzik
Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

13 Bölüm | 59:24
Kendinle baş başa kalıp düşüneceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan arabesk müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yürüyorum Dikenlerin Üstüne

İbrahim Tatlıses 04:01
02

Üzdüler Beni

İbrahim Erkal 04:36
03

Yüzümüz Gülmedi Bizim

Azer Bülbül 05:32
04

Kavgam Var Kaderle

Hakan Taşıyan 04:42
05

Adım Yalnızlık Benim

Neşe Karaböcek 04:51
06

Küskünüm

Bergen 04:22
07

Neşem Yok Anne

Güllü 04:01
08

Yorgun

Kamuran Akkor 05:35
09

Uykum Firari

İntizar 04:18
10

Nem Kaldı

Gülden Karaböcek 03:57
... KAPAT
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