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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Kendinle Kal | Arabesk Müzik
Kendinle Kal | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
13 Bölüm | 59:24
Kendinle baş başa kalıp düşüneceğin arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan arabesk müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Yürüyorum Dikenlerin Üstüne
İbrahim Tatlıses
04:01
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02
Üzdüler Beni
İbrahim Erkal
04:36
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03
Yüzümüz Gülmedi Bizim
Azer Bülbül
05:32
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04
Kavgam Var Kaderle
Hakan Taşıyan
04:42
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05
Adım Yalnızlık Benim
Neşe Karaböcek
04:51
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06
Küskünüm
Bergen
04:22
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07
Neşem Yok Anne
Güllü
04:01
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08
Yorgun
Kamuran Akkor
05:35
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09
Uykum Firari
İntizar
04:18
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10
Nem Kaldı
Gülden Karaböcek
03:57
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