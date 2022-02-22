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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Melankoli | Arabesk Müzik
Melankoli | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
14 Bölüm | 01:06:56
Melankoli hissini en iyi veren arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Melankoliye bağladığında buradan arabesk müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Kal Benim İçin
İbrahim Tatlıses
05:09
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02
Hatıran Yeter
Gülden Karaböcek
05:00
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03
Doldur Meyhaneci
Adnan Şenses
06:18
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04
Bu Şehrin Geceleri
Serkan Kaya
06:12
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05
Daglar Ben Yorgunam
Latif Doğan
03:47
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06
Zalim Ayrılık
Bülent Serttaş
05:27
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07
Başaramadım
Azer Bülbül
03:42
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08
Sen Affetsen
Bergen
04:21
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09
Yoruldum Artık
Ceylan
03:32
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10
Ağlamak Yok Yüreğim
Kibariye
04:42
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