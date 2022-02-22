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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Melankoli | Arabesk Müzik
Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

14 Bölüm | 01:06:56
Melankoli hissini en iyi veren arabesk müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Melankoliye bağladığında buradan arabesk müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kal Benim İçin

İbrahim Tatlıses 05:09
02

Hatıran Yeter

Gülden Karaböcek 05:00
03

Doldur Meyhaneci

Adnan Şenses 06:18
04

Bu Şehrin Geceleri

Serkan Kaya 06:12
05

Daglar Ben Yorgunam

Latif Doğan 03:47
06

Zalim Ayrılık

Bülent Serttaş 05:27
07

Başaramadım

Azer Bülbül 03:42
08

Sen Affetsen

Bergen 04:21
09

Yoruldum Artık

Ceylan 03:32
10

Ağlamak Yok Yüreğim

Kibariye 04:42
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