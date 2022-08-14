×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Mutlu | Arabesk Müzik
Mutlu | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
10 Bölüm | 39:13
Modunu yükseltmek istiyorsan ve arabesk müzik vazgeçilmezinse bu çalma listesine mutlaka bakmalısın! İşte özenle seçilmiş arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Şarkı Sözleri
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Tamam Aşkım
İbrahim Tatlıses
03:38
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Bal Köpüğüm
İntizar
03:12
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Seni Buldum Ya
Neşe Karaböcek
04:03
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
Ay Fena Oluyorum
Aylin Vatankoş
04:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
05
Öyle Şirinsin
Ferdi Tayfur
04:40
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
06
A Canım Benim
Mine Koşan
04:05
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
07
Taht Kurmuşsun Kalbime
Esengül
03:39
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
08
Hangimiz Sevmedik
Müslüm Gürses
03:54
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
09
Harika Bir Şeysin
İntizar
03:59
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
10
Mavi Mavi
İbrahim Tatlıses
03:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git