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Mutlu | Arabesk Müzik

Mutlu | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

10 Bölüm | 39:13
Modunu yükseltmek istiyorsan ve arabesk müzik vazgeçilmezinse bu çalma listesine mutlaka bakmalısın! İşte özenle seçilmiş arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tamam Aşkım

İbrahim Tatlıses 03:38
02

Bal Köpüğüm

İntizar 03:12
03

Seni Buldum Ya

Neşe Karaböcek 04:03
04

Ay Fena Oluyorum

Aylin Vatankoş 04:33
05

Öyle Şirinsin

Ferdi Tayfur 04:40
06

A Canım Benim

Mine Koşan 04:05
07

Taht Kurmuşsun Kalbime

Esengül 03:39
08

Hangimiz Sevmedik

Müslüm Gürses 03:54
09

Harika Bir Şeysin

İntizar 03:59
10

Mavi Mavi

İbrahim Tatlıses 03:30
... KAPAT
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