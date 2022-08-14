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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Sabah Dinlemelik | Arabesk Müzik
Sabah Dinlemelik | Arabesk Müzik

Sabah Dinlemelik | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

10 Bölüm | 44:17
Sabah uyanır uyanmaz arabesk müzik arayışına giriyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Bergen, İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur gibi ünlü müzisyenlerin şarkılarının yer adlığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gücendim

Kibariye 04:29
02

Dertler Benim Olsun

Neşe Karaböcek 05:27
03

Ölünmüyor

İntizar 04:21
04

Vazgeç Gönlüm

Orhan Gencebay 04:27
05

Aşk Ateşi

Nuri Sesigüzel 03:40
06

Ömrüm Seninle Geçsin

Müslüm Gürses 03:56
07

Sevmezsem Eğer

Emrah 04:27
08

Kal Benim İçin

İbrahim Tatlıses 05:09
09

Öpmek Geldi İçimden

Bergen 03:51
10

Kanayan Gül

Ferdi Tayfur 04:30
... KAPAT
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