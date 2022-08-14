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Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Sabah Dinlemelik | Arabesk Müzik
Sabah Dinlemelik | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
10 Bölüm | 44:17
Sabah uyanır uyanmaz arabesk müzik arayışına giriyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Bergen, İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur gibi ünlü müzisyenlerin şarkılarının yer adlığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Gücendim
Kibariye
04:29
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02
Dertler Benim Olsun
Neşe Karaböcek
05:27
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03
Ölünmüyor
İntizar
04:21
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04
Vazgeç Gönlüm
Orhan Gencebay
04:27
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05
Aşk Ateşi
Nuri Sesigüzel
03:40
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06
Ömrüm Seninle Geçsin
Müslüm Gürses
03:56
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07
Sevmezsem Eğer
Emrah
04:27
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08
Kal Benim İçin
İbrahim Tatlıses
05:09
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09
Öpmek Geldi İçimden
Bergen
03:51
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10
Kanayan Gül
Ferdi Tayfur
04:30
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