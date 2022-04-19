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Son Ses | Arabesk Müzik

Son Ses | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

12 Bölüm | 55:36
Son ses dinlerken eşlik edebileceğin arabesk şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan arabesk şarkılar dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bulamadım

İbrahim Tatlıses 04:26
02

Rabbim

Kamuran Akkor 04:45
03

Bende Özledim(Orj)

Ferdi Tayfur 04:05
04

Silinmeyen Hatıralar

Müslüm Gürses 03:55
05

Kavuşamadık

Kamuran Akkor 04:13
06

İyi Değilim

Azer Bülbül 04:56
07

Duman Oldum

Cansever 04:48
08

Çok Üzgünsün Arkadaş

Adnan Şenses 04:54
09

Bir Ben Bir Allah Biliyor

Bülent Ersoy 05:25
10

Bir Kulum İşte

İbrahim Tatlıses 05:22
... KAPAT
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