×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Uyanık Uykuda | Arabesk Müzik
Uyanık Uykuda | Arabesk Müzik

Uyanık Uykuda | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

11 Bölüm | 46:23
Uykuluyken dinleyebileceğin arabesk şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan uykulu anlarına eşlik edecek arabesk şarkılar dinleyebilirsin.
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Yazdım

Müslüm Gürses 04:33
02

Yüreğime ektim seni

Fatih Kısaparmak 03:53
03

Seven Olmaz ki

Müslüm Gürses 05:10
04

Dostlar Sağolsun(Yeni)

Ümit Besen 03:54
05

Ayaz Geceler

Cengiz Kurtoğlu 03:40
06

Hatıram Olsun

Coşkun Sabah 05:21
07

Gittin

Güllü 04:12
08

Dil Yarası

Orhan Gencebay 04:46
09

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi

Bülent Ersoy 04:13
10

Dertli Dertli

Bergen 04:21
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik
Melankoli | Arabesk Müzik
Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik
İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik
Kararsız | Arabesk Müzik
Kendinle Kal | Arabesk Müzik
Son Ses | Arabesk Müzik
Vazgeçtim | Arabesk Müzik
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı