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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Uyanık Uykuda | Arabesk Müzik
Uyanık Uykuda | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
11 Bölüm | 46:23
Uykuluyken dinleyebileceğin arabesk şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan uykulu anlarına eşlik edecek arabesk şarkılar dinleyebilirsin.
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01
Seni Yazdım
Müslüm Gürses
04:33
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02
Yüreğime ektim seni
Fatih Kısaparmak
03:53
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03
Seven Olmaz ki
Müslüm Gürses
05:10
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04
Dostlar Sağolsun(Yeni)
Ümit Besen
03:54
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05
Ayaz Geceler
Cengiz Kurtoğlu
03:40
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06
Hatıram Olsun
Coşkun Sabah
05:21
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07
Gittin
Güllü
04:12
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08
Dil Yarası
Orhan Gencebay
04:46
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09
Baharı Bekleyen Kumrular Gibi
Bülent Ersoy
04:13
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10
Dertli Dertli
Bergen
04:21
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