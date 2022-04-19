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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Vazgeçtim | Arabesk Müzik
Vazgeçtim | Arabesk Müzik

Vazgeçtim | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

11 Bölüm | 51:43
Aşkından vazgeçtiğini hissettiğinde dinleyebileceğin arabesk şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan arabesk şarkılar dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Söyleme Bilmesinler Bu Aşkın Bittiğini

Gönül Yazar 03:45
02

Kapandım Odalara

Neşe Karaböcek 06:09
03

Hiç Zor Degil

Kamuran Akkor 02:54
04

Bitirdin Beni

Bergen 05:16
05

Yıllar Utansın

Atilla Kaya 05:52
06

Yalancısın İnanmam

İntizar 04:07
07

Yaraladın Benı

Gökhan Güney 04:53
08

Unuttum İşte

Güllü 04:54
09

Aramızda Dağlarmı Var

Gökhan Güney 05:12
10

Vazgeçtim

Müslüm Gürses 04:15
... KAPAT
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