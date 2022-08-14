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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler Yalnız | Arabesk Müzik
Yalnız | Arabesk Müzik

Yalnız | Arabesk Müzik

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

10 Bölüm | 46:20
Çok sevilen arabesk şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte yalnız hissettiğin zamanlarda sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İsyankar

Müslüm Gürses 04:33
02

Zor Geliyor

Bergen 04:14
03

Gidecek Yerim Mi Var

Kibariye 04:07
04

Dilek Taşı

Gülden Karaböcek 05:21
05

Vurmayın

Emrah 04:00
06

Merak Etme Sen

Ferdi Tayfur 03:30
07

Ayrılık Acısı

Küçük İbo 04:54
08

Alışırım

Harika Avcı 05:34
09

Bir Teselli Ver

Orhan Gencebay 04:33
10

Zoruma Gidiyor

Hüseyin Altın 05:34
... KAPAT
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