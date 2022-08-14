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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
Yalnız | Arabesk Müzik
Yalnız | Arabesk Müzik
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
10 Bölüm | 46:20
Çok sevilen arabesk şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte yalnız hissettiğin zamanlarda sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
İsyankar
Müslüm Gürses
04:33
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02
Zor Geliyor
Bergen
04:14
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03
Gidecek Yerim Mi Var
Kibariye
04:07
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04
Dilek Taşı
Gülden Karaböcek
05:21
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05
Vurmayın
Emrah
04:00
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06
Merak Etme Sen
Ferdi Tayfur
03:30
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07
Ayrılık Acısı
Küçük İbo
04:54
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08
Alışırım
Harika Avcı
05:34
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09
Bir Teselli Ver
Orhan Gencebay
04:33
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10
Zoruma Gidiyor
Hüseyin Altın
05:34
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