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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Blues Müzik Arkana Bakma | Blues Müzik
Arkana Bakma | Blues Müzik

Arkana Bakma | Blues Müzik

Duygu Durumuna Göre Blues Müzik

9 Bölüm | 41:15
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... İsteklerini sakin bir şekilde düşünürken blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yavaş tınılar

Blues 08:27
02

Better Not Look Down

B.B. King 03:36
03

Anın Tadı

Blues 03:41
04

Don't Let Me Be Misunderstood

Nina Simone 02:42
05

Here Comes The Sun

Nina Simone 03:35
06

My Father's Eyes

Eric Clapton 04:36
07

Hello Like Before

Bill Withers 05:25
08

Lean On Me

Bill Withers 04:20
09

Chains And Things

B.B. King 04:53
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