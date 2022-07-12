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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Blues Müzik Blues Akşamları | Blues Müzik
Blues Akşamları | Blues Müzik

Blues Akşamları | Blues Müzik

Duygu Durumuna Göre Blues Müzik

10 Bölüm | 55:37
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Akşam vakitlerinde blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
02

Aint Got No I Got Life

Nina Simone 04:00
03

She's A Rainbow

The Rolling Stones 04:12
04

Hello Like Before

Bill Withers 05:25
05

Lucille

B.B. King 10:16
06

Yavaş tınılar

Blues 08:27
07

I'd Rather Go Blind

Etta James 02:34
08

Angie

The Rolling Stones 04:32
09

Just The Two of Us

Bill Withers 03:57
10

Why I Sing The Blues

B.B. King 08:37
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