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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
Blues Akşamları | Blues Müzik
Blues Akşamları | Blues Müzik
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
10 Bölüm | 55:37
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Akşam vakitlerinde blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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01
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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02
Aint Got No I Got Life
Nina Simone
04:00
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03
She's A Rainbow
The Rolling Stones
04:12
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04
Hello Like Before
Bill Withers
05:25
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05
Lucille
B.B. King
10:16
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06
Yavaş tınılar
Blues
08:27
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07
I'd Rather Go Blind
Etta James
02:34
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08
Angie
The Rolling Stones
04:32
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09
Just The Two of Us
Bill Withers
03:57
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10
Why I Sing The Blues
B.B. King
08:37
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