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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Blues Müzik Günlerden Pazar | Blues Müzik
Günlerden Pazar | Blues Müzik

Günlerden Pazar | Blues Müzik

Duygu Durumuna Göre Blues Müzik

10 Bölüm | 41:51
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Pazar gününün enerjisiyle blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Feeling Good

Nina Simone 02:53
02

Anybody Seen My Baby

The Rolling Stones 04:31
03

Paint It Black

The Rolling Stones 03:46
04

Please Love Me

B.B. King 02:47
05

My Babe

Little Walter 02:42
06

Hareketli

Blues 08:09
07

Mannish Boy

Muddy Waters 05:29
08

I Ain't Drunk

Albert Collins 04:07
09

Sinnerman

Nina Simone 05:29
10

Hit The Road Jack

Ray Charles 01:58
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