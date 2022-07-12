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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
Günlerden Pazar | Blues Müzik
Günlerden Pazar | Blues Müzik
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
10 Bölüm | 41:51
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Pazar gününün enerjisiyle blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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01
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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02
Anybody Seen My Baby
The Rolling Stones
04:31
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03
Paint It Black
The Rolling Stones
03:46
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04
Please Love Me
B.B. King
02:47
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05
My Babe
Little Walter
02:42
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06
Hareketli
Blues
08:09
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07
Mannish Boy
Muddy Waters
05:29
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08
I Ain't Drunk
Albert Collins
04:07
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09
Sinnerman
Nina Simone
05:29
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10
Hit The Road Jack
Ray Charles
01:58
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