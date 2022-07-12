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İliklerinde Hisset | Blues Müzik

İliklerinde Hisset | Blues Müzik

Duygu Durumuna Göre Blues Müzik

9 Bölüm | 38:00
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Kendine ve kalbinden geçenlere odaklandığında blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyarsan bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Feeling Good

Nina Simone 02:53
02

Keskin Bakış

Blues 02:50
03

Grandma's Hands

Bill Withers 02:02
04

Autumn Leaves

Eric Clapton 05:42
05

Tears In Heaven

Eric Clapton 04:33
06

Guess Who

B.B. King 04:07
07

Aşka Davet

Blues 02:02
08

Lucille

B.B. King 10:16
09

Here Comes The Sun

Nina Simone 03:35
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