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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
İliklerinde Hisset | Blues Müzik
İliklerinde Hisset | Blues Müzik
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
9 Bölüm | 38:00
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Kendine ve kalbinden geçenlere odaklandığında blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyarsan bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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01
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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02
Keskin Bakış
Blues
02:50
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03
Grandma's Hands
Bill Withers
02:02
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04
Autumn Leaves
Eric Clapton
05:42
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05
Tears In Heaven
Eric Clapton
04:33
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06
Guess Who
B.B. King
04:07
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07
Aşka Davet
Blues
02:02
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08
Lucille
B.B. King
10:16
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09
Here Comes The Sun
Nina Simone
03:35
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