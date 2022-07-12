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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Blues Müzik Kahve Molası | Blues Müzik
Kahve Molası | Blues Müzik

Kahve Molası | Blues Müzik

Duygu Durumuna Göre Blues Müzik

10 Bölüm | 44:04
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Kahve molanda sana güç verecek enerjik blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Please Love Me

B.B. King 02:47
02

Duyguların ritmi

Blues 07:53
03

Keskin Bakış

Blues 02:50
04

Sinnerman

Nina Simone 05:29
05

Take Care Of Business

Nina Simone 02:03
06

Change The World

Eric Clapton 03:56
07

Sympathy For The Devil

The Rolling Stones 06:22
08

Lovely Day

Bill Withers 04:15
09

How Blue Can You Get?

B.B. King 05:12
10

Ride Em On Down

The Rolling Stones 03:17
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