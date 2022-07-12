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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
Kendinle Kal | Blues Müzik
Kendinle Kal | Blues Müzik
Duygu Durumuna Göre Blues Müzik
9 Bölüm | 40:35
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Kendinle kalıp düşüncelere daldığında ve blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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01
Layla
Eric Clapton
04:29
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02
Wild Is The Wine
Nina Simone
06:57
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03
Keyifli
Blues
09:25
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04
Son Şansımız
Blues
02:08
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05
I Put A Spell On You
Nina Simone
02:38
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06
Saticfaction
The Rolling Stones
03:54
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07
Harlem/ Cold Baloney
Bill Withers
03:22
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08
Use Me
Bill Withers
03:49
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09
To Know You Is To Love
B.B. King
03:53
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