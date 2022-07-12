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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Blues Müzik Kendinle Kal | Blues Müzik
Kendinle Kal | Blues Müzik

Kendinle Kal | Blues Müzik

Duygu Durumuna Göre Blues Müzik

9 Bölüm | 40:35
Duygu durumuna göre blues müzikleri buradan dinleyebilirsin... Kendinle kalıp düşüncelere daldığında ve blues müzik dinlemeye ihtiyaç duyduğunda bu çalma listesindeki müzikler sana eşlik etsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Layla

Eric Clapton 04:29
02

Wild Is The Wine

Nina Simone 06:57
03

Keyifli

Blues 09:25
04

Son Şansımız

Blues 02:08
05

I Put A Spell On You

Nina Simone 02:38
06

Saticfaction

The Rolling Stones 03:54
07

Harlem/ Cold Baloney

Bill Withers 03:22
08

Use Me

Bill Withers 03:49
09

To Know You Is To Love

B.B. King 03:53
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