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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
Arkada Çalsın | Caz Müzik
Arkada Çalsın | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
10 Bölüm | 01:19:45
Sohbet ederken, yoldayken, işlerini yaparken arka fonda dinleyebileceğin caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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01
Hymn To Freedom
Oscar Peterson
05:33
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02
Therapy
Kerem Görsev
07:29
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03
A Night In Tunisia
Charlie Parker,Dizzy Gillespie
07:08
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04
Quintet Jazz 625
Dizzy Gillespie
35:27
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05
It's Only a Paper Moon
Ella Fitzgerald
02:40
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06
A Kiss To Build A Dream On
Louis Armstrong
03:03
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07
Nardis
Önder Focan
05:52
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08
Teselli
Elif Çağlar
05:53
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09
Kusura Bakmasınlar
Jehan Barbur
04:06
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10
Yağmur
Bülent Ortaçgil
02:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bülent Ortaçgil
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