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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Arkada Çalsın | Caz Müzik
Arkada Çalsın | Caz Müzik

Arkada Çalsın | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

10 Bölüm | 01:19:45
Sohbet ederken, yoldayken, işlerini yaparken arka fonda dinleyebileceğin caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hymn To Freedom

Oscar Peterson 05:33
02

Therapy

Kerem Görsev 07:29
03

A Night In Tunisia

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 07:08
04

Quintet Jazz 625

Dizzy Gillespie 35:27
05

It's Only a Paper Moon

Ella Fitzgerald 02:40
06

A Kiss To Build A Dream On

Louis Armstrong 03:03
07

Nardis

Önder Focan 05:52
08

Teselli

Elif Çağlar 05:53
09

Kusura Bakmasınlar

Jehan Barbur 04:06
10

Yağmur

Bülent Ortaçgil 02:34
... KAPAT
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