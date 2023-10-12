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Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
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Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
8 Bölüm | 29:44
Gelmiş geçmiş en iyi caz şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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01
Smooth Operator
Sade
04:14
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02
Back It Up
Caro Emerald
03:31
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03
Nature Boy
Ella Fitzgerald
02:11
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04
Bang Bang
Dizzy Gillespie
03:03
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05
A Kiss To Build A Dream On
Louis Armstrong
03:03
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06
Donna Lee
Charlie Parker
02:32
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07
Let's Do It (Let's Fall In Love)
Ella Fitzgerald
03:33
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08
These Foolish Things
Ella Fitzgerald
07:37
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