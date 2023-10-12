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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Benzersiz | Caz Müzik
Benzersiz | Caz Müzik

Benzersiz | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

8 Bölüm | 29:44
Gelmiş geçmiş en iyi caz şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Smooth Operator

Sade 04:14
02

Back It Up

Caro Emerald 03:31
03

Nature Boy

Ella Fitzgerald 02:11
04

Bang Bang

Dizzy Gillespie 03:03
05

A Kiss To Build A Dream On

Louis Armstrong 03:03
06

Donna Lee

Charlie Parker 02:32
07

Let's Do It (Let's Fall In Love)

Ella Fitzgerald 03:33
08

These Foolish Things

Ella Fitzgerald 07:37
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