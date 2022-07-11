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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Caz Akşamları | Caz Müzik
Caz Akşamları | Caz Müzik

Caz Akşamları | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

10 Bölüm | 01:21:18
Akşamların serin havasına ve gün batımına uygun müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Niçin

Bülent Ortaçgil 03:09
02

Blue Train

John Coltrane 10:43
03

Melodileri keşfet

Caz 03:13
04

To Bill Evans

Kerem Görsev 06:26
05

Scrapple From the Apple

Charlie Parker 03:03
06

Quintet Jazz 625

Dizzy Gillespie 35:27
07

Someone to Watch Over Me

Ella Fitzgerald 04:30
08

Nobody Knows The Trouble I've Seen

Louis Armstrong 04:54
09

Kusura Bakmasınlar

Jehan Barbur 04:06
10

Eylül Akşamı

Bülent Ortaçgil 05:47
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