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Cool | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
7 Bölüm | 28:42
En havalı caz şarkıları senin için derledik! İşte o muhteşem şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Struttin With Some Barbeque
Louis Armstrong
04:03
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02
When You're Smiling
Louis Armstrong
04:06
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03
Summertime
Charlie Parker
02:51
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04
Jezebel
Sade
05:26
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05
Blue Moon
Billie Holiday
03:25
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06
Someone to Love
Marcus Miller
04:41
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07
Love Is Found
Sade
04:10
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