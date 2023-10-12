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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Cool | Caz Müzik
Cool | Caz Müzik

Cool | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

7 Bölüm | 28:42
En havalı caz şarkıları senin için derledik! İşte o muhteşem şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Struttin With Some Barbeque

Louis Armstrong 04:03
02

When You're Smiling

Louis Armstrong 04:06
03

Summertime

Charlie Parker 02:51
04

Jezebel

Sade 05:26
05

Blue Moon

Billie Holiday 03:25
06

Someone to Love

Marcus Miller 04:41
07

Love Is Found

Sade 04:10
... KAPAT
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