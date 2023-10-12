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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Dinamik | Caz Müzik
Dinamik | Caz Müzik

Dinamik | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

6 Bölüm | 22:11
En hareketli caz şarkıları bu çalma listesinde! İşte özenle seçilmiş şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Salt Peanuts

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 03:13
02

A Night Like This

Caro Emerald 04:20
03

Back It Up

Caro Emerald 03:31
04

Stand Up

Hindi Zahra 04:40
05

Hollywood Seven

Karsu Dönmez 03:48
06

Sonunda

Karsu Dönmez 02:39
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