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Dinamik | Caz Müzik
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6 Bölüm | 22:11
En hareketli caz şarkıları bu çalma listesinde! İşte özenle seçilmiş şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Salt Peanuts
Charlie Parker,Dizzy Gillespie
03:13
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02
A Night Like This
Caro Emerald
04:20
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03
Back It Up
Caro Emerald
03:31
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04
Stand Up
Hindi Zahra
04:40
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05
Hollywood Seven
Karsu Dönmez
03:48
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06
Sonunda
Karsu Dönmez
02:39
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