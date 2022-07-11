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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Günlerden Pazar | Caz Müzik
Günlerden Pazar | Caz Müzik

Günlerden Pazar | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

10 Bölüm | 39:16
Pazar günü moduna eşlik edecek caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mutlu an

Caz 03:42
02

Caz sevgisi

Caz 03:07
03

Eğlencenin cazı

Caz 04:04
04

Speak No Evil

Wayne Shorter 08:20
05

Donna Lee

Charlie Parker 02:32
06

Bang Bang

Dizzy Gillespie 03:03
07

A-Tisket, A-Tasket

Ella Fitzgerald 02:22
08

Be-Bop

Dizzy Gillespie 04:16
09

Bu Şarkılar Adam Olmaz

Bülent Ortaçgil 04:37
10

Salt Peanuts

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 03:13
... KAPAT
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