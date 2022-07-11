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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
Hareketli | Caz Müzik
Hareketli | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
9 Bölüm | 35:18
Hareketli ve dansına eşlik edecek caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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01
Salt Peanuts
Charlie Parker,Dizzy Gillespie
03:13
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02
Speak No Evil
Wayne Shorter
08:20
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03
Sway
Julie London
02:34
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04
Tiramisu
Kerem Görsev
05:43
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05
Donna Lee
Charlie Parker
02:32
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06
Dizzy Atmosphere
Charlie Parker,Dizzy Gillespie
02:49
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07
Sleigh Ride
Ella Fitzgerald
02:58
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08
Struttin With Some Barbeque
Louis Armstrong
04:03
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09
Beni Kategorize Etme
Bülent Ortaçgil
03:06
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