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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Hareketli | Caz Müzik
Hareketli | Caz Müzik

Hareketli | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

9 Bölüm | 35:18
Hareketli ve dansına eşlik edecek caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Salt Peanuts

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 03:13
02

Speak No Evil

Wayne Shorter 08:20
03

Sway

Julie London 02:34
04

Tiramisu

Kerem Görsev 05:43
05

Donna Lee

Charlie Parker 02:32
06

Dizzy Atmosphere

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 02:49
07

Sleigh Ride

Ella Fitzgerald 02:58
08

Struttin With Some Barbeque

Louis Armstrong 04:03
09

Beni Kategorize Etme

Bülent Ortaçgil 03:06
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