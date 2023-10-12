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Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
Hüzünlü | Caz Müzik
Hüzünlü | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
7 Bölüm | 29:36
Caz'ın en hüzünlü hali bu çalma listesinde!
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Şarkı Sözleri
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01
Kind Of Blue
John Coltrane,Miles Davis
05:38
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02
Bırak Beni Böyle
Karsu Dönmez
03:24
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03
Sensiz Olmaz
Bülent Ortaçgil
05:39
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04
Gidersen
Jehan Barbur
03:11
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05
Çığlık Çığlığa
Birsen Tezer
04:20
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06
Delikanlı | Maraşlı
Birsen Tezer
05:07
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07
What a Wonderful World
Louis Armstrong
02:17
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