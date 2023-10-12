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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Hüzünlü | Caz Müzik
Hüzünlü | Caz Müzik

Hüzünlü | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

7 Bölüm | 29:36
Caz'ın en hüzünlü hali bu çalma listesinde!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kind Of Blue

John Coltrane,Miles Davis 05:38
02

Bırak Beni Böyle

Karsu Dönmez 03:24
03

Sensiz Olmaz

Bülent Ortaçgil 05:39
04

Gidersen

Jehan Barbur 03:11
05

Çığlık Çığlığa

Birsen Tezer 04:20
06

Delikanlı | Maraşlı

Birsen Tezer 05:07
07

What a Wonderful World

Louis Armstrong 02:17
... KAPAT
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