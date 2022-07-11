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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Mola | Caz Müzik
Mola | Caz Müzik

Mola | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

9 Bölüm | 36:45
Mola verdiğinde ve neşeye ihtiyaç duyduğunda dinleyebileceğin caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Be-Bop

Dizzy Gillespie 04:16
02

Donna Lee

Charlie Parker 02:32
03

Bang Bang

Dizzy Gillespie 03:03
04

Mutlu an

Caz 03:42
05

Jeeper's Creepers

Louis Armstrong 04:43
06

Gamzedeyim Deva Bulamam

Önder Focan 06:24
07

Sen Ne Sanmıştın

Elif Çağlar 05:20
08

Bu Şarkılar Adam Olmaz

Bülent Ortaçgil 04:37
09

Olmalı mı Olmamalı mı

Bülent Ortaçgil 02:08
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