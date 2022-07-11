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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
Mola | Caz Müzik
Mola | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
9 Bölüm | 36:45
Mola verdiğinde ve neşeye ihtiyaç duyduğunda dinleyebileceğin caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Be-Bop
Dizzy Gillespie
04:16
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02
Donna Lee
Charlie Parker
02:32
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03
Bang Bang
Dizzy Gillespie
03:03
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04
Mutlu an
Caz
03:42
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05
Jeeper's Creepers
Louis Armstrong
04:43
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06
Gamzedeyim Deva Bulamam
Önder Focan
06:24
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07
Sen Ne Sanmıştın
Elif Çağlar
05:20
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08
Bu Şarkılar Adam Olmaz
Bülent Ortaçgil
04:37
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09
Olmalı mı Olmamalı mı
Bülent Ortaçgil
02:08
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bülent Ortaçgil
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