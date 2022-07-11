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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
Mutlu | Caz Müzik
Mutlu | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
9 Bölüm | 38:47
Mutluluk hislerini çoğaltacak caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Maiden Voyage
Herbie Hancock
07:57
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02
Circus Love
Elif Çağlar
04:04
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03
Our Love Is Here To Stay
Önder Focan
04:41
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04
Struttin With Some Barbeque
Louis Armstrong
04:03
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05
A-Tisket, A-Tasket
Ella Fitzgerald
02:22
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06
I've Got Rhythm
Charlie Parker
05:54
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07
Fly Me To The Moon
Frank Sinatra
02:27
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08
Bang Bang
Dizzy Gillespie
03:03
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09
Be-Bop
Dizzy Gillespie
04:16
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