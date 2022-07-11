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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Mutlu | Caz Müzik
Mutlu | Caz Müzik

Mutlu | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

9 Bölüm | 38:47
Mutluluk hislerini çoğaltacak caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Maiden Voyage

Herbie Hancock 07:57
02

Circus Love

Elif Çağlar 04:04
03

Our Love Is Here To Stay

Önder Focan 04:41
04

Struttin With Some Barbeque

Louis Armstrong 04:03
05

A-Tisket, A-Tasket

Ella Fitzgerald 02:22
06

I've Got Rhythm

Charlie Parker 05:54
07

Fly Me To The Moon

Frank Sinatra 02:27
08

Bang Bang

Dizzy Gillespie 03:03
09

Be-Bop

Dizzy Gillespie 04:16
... KAPAT
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