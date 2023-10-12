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Nötr | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
11 Bölüm | 48:09
Bu çalma listesi; moduna henüz karar veremeyenler için!
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01
Nardis
Önder Focan
05:52
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02
Di Gel Yanıma
Birsen Tezer
05:00
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03
That Man
Caro Emerald
03:50
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04
It Don't Mean a Thing
Ella Fitzgerald
04:15
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05
Talos
Nubya Garcia
03:13
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06
Jest Oldu
Karsu Dönmez
03:33
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07
Love Is Found
Sade
04:10
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08
Lady Misty
Kerem Görsev
05:25
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09
Beautiful Tango
Hindi Zahra
03:41
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10
Aşk Bitti
Jehan Barbur
03:31
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