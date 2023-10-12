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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Nötr | Caz Müzik
Nötr | Caz Müzik

Nötr | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

11 Bölüm | 48:09
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nardis

Önder Focan 05:52
02

Di Gel Yanıma

Birsen Tezer 05:00
03

That Man

Caro Emerald 03:50
04

It Don't Mean a Thing

Ella Fitzgerald 04:15
05

Talos

Nubya Garcia 03:13
06

Jest Oldu

Karsu Dönmez 03:33
07

Love Is Found

Sade 04:10
08

Lady Misty

Kerem Görsev 05:25
09

Beautiful Tango

Hindi Zahra 03:41
10

Aşk Bitti

Jehan Barbur 03:31
... KAPAT
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