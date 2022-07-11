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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Romantik | Caz Müzik
Romantik | Caz Müzik

Romantik | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

9 Bölüm | 36:50
Romantik ve tatlı tonlardaki caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

When You're Smiling

Louis Armstrong 04:06
02

Sensiz Olmaz

Bülent Ortaçgil 05:39
03

A Kiss To Build A Dream On

Louis Armstrong 03:03
04

Lady Misty

Kerem Görsev 05:25
05

April in Paris

Charlie Parker 03:09
06

Let's Do It (Let's Fall In Love)

Ella Fitzgerald 03:33
07

Yaz Sevdası

Önder Focan 04:40
08

Circus Love

Elif Çağlar 04:04
09

Gidersen

Jehan Barbur 03:11
... KAPAT
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