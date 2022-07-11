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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Sabah Kahvesi | Caz Müzik
Sabah Kahvesi | Caz Müzik

Sabah Kahvesi | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

9 Bölüm | 39:06
Sabah kahvene eşlik edecek caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

On The Sunny Side Of The Street

Louis Armstrong 05:50
02

Hayat Umutla Başlar

Bülent Ortaçgil 04:06
03

The Bird

Charlie Parker 04:46
04

All the Things You Are

Dizzy Gillespie 02:52
05

Blue Skies

Ella Fitzgerald 03:46
06

What a Wonderful World

Louis Armstrong 02:17
07

Nardis

Önder Focan 05:52
08

You Are Safe

Elif Çağlar 06:11
09

Pencere Önü Çiçeği

Fikret Kızılok & Bülent Ortaçgil 03:26
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