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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Sabaha Karşı | Caz Müzik
Sabaha Karşı | Caz Müzik

Sabaha Karşı | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

10 Bölüm | 40:37
Sabaha karşı dinleyebileceğin caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Caz ve Piyano

Caz 03:16
02

Kind Of Blue

John Coltrane,Miles Davis 05:38
03

What a Wonderful World

Louis Armstrong 02:17
04

Therapy

Kerem Görsev 07:29
05

Summertime

Charlie Parker 02:51
06

All the Things You Are

Dizzy Gillespie 02:52
07

West End Blues

Louis Armstrong 03:21
08

As Time Goes By

Frank Sinatra 03:20
09

A Misfit

Elif Çağlar 05:50
10

Bozburun

Bülent Ortaçgil 03:43
... KAPAT
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