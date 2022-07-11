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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Sakin | Caz Müzik
Sakin | Caz Müzik

Sakin | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

9 Bölüm | 38:32
Sakin tınılardaki caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Warm Autumn

Kerem Görsev 08:33
02

Summertime

Charlie Parker 02:51
03

All the Things You Are

Dizzy Gillespie 02:52
04

What a Wonderful World

Louis Armstrong 02:17
05

A Sad Melody

Elif Çağlar 04:52
06

Güzel Adam

Jehan Barbur 05:15
07

Hiç Canım Yanmaz

Bülent Ortaçgil 04:05
08

Cazın sesi

Caz 03:35
09

Yavaş caz

Caz 04:12
... KAPAT
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