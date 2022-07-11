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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
Sakin | Caz Müzik
Sakin | Caz Müzik
Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler
9 Bölüm | 38:32
Sakin tınılardaki caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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01
Warm Autumn
Kerem Görsev
08:33
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02
Summertime
Charlie Parker
02:51
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03
All the Things You Are
Dizzy Gillespie
02:52
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04
What a Wonderful World
Louis Armstrong
02:17
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05
A Sad Melody
Elif Çağlar
04:52
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06
Güzel Adam
Jehan Barbur
05:15
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07
Hiç Canım Yanmaz
Bülent Ortaçgil
04:05
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08
Cazın sesi
Caz
03:35
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09
Yavaş caz
Caz
04:12
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