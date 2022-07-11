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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Soft | Caz Müzik
Soft | Caz Müzik

Soft | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

9 Bölüm | 35:20
Soft ve rahatlatıcı tonlardaki caz müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

When You're Smiling

Louis Armstrong 04:06
02

Hymn To Freedom

Oscar Peterson 05:33
03

Spring Water

Kerem Görsev 05:06
04

All the Things You Are

Dizzy Gillespie 02:52
05

Sesin hissi

Caz 03:25
06

Caz Kafe

Caz 03:15
07

How High The Moon?

Ella Fitzgerald 03:15
08

Aşk Bitti

Jehan Barbur 03:31
09

Değirmenler Ft. Şebnem Ferah

Bülent Ortaçgil 04:17
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