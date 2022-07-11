×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler Uykulu | Caz Müzik
Uykulu | Caz Müzik

Uykulu | Caz Müzik

Duygu Durumuna Göre Caz Müzikler

10 Bölüm | 51:09
Uykulu hissettiğinde dinleyebileceğin rock müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan caz müzik dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cazla sakinleş

Caz 04:14
02

Yavaş tınılarla

Caz 03:19
03

Fascination

Nat King Cole 02:46
04

Faith

Kerem Görsev 05:59
05

A Night In Tunisia

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 07:08
06

These Foolish Things

Ella Fitzgerald 07:37
07

Jazz I Hear

Önder Focan 06:23
08

Bir Ay Doğar

Jehan Barbur 04:32
09

Deniz Kokusu

Bülent Ortaçgil 05:57
10

We Have All The Time In The World

Louis Armstrong 03:14
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Arkada Çalsın | Caz Müzik
Mutlu | Caz Müzik
Sabah Kahvesi | Caz Müzik
Hareketli | Caz Müzik
Romantik | Caz Müzik
Sakin | Caz Müzik
Soft | Caz Müzik
Mola | Caz Müzik
Caz Akşamları | Caz Müzik
Sabaha Karşı | Caz Müzik
Günlerden Pazar | Caz Müzik

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı