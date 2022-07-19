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Evde
Evde Arabesk Müzik
Evde Arabesk Müzik
Evde
10 Bölüm | 43:53
Arabesk müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Hangimiz Sevmedik
Müslüm Gürses
03:54
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02
Kal Benim İçin
İbrahim Tatlıses
05:09
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03
Dilek Taşı
Gülden Karaböcek
05:21
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04
Canısı
İbrahim Erkal
04:00
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05
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi
Ümit Besen
05:27
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06
Hatasız Kul Olmaz
Orhan Gencebay
02:49
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07
Silinmeyen Hatıralar
Müslüm Gürses
03:55
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08
Ölünmüyor
İntizar
04:21
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09
Bu Aşk Beni Deli Eyledi
Bergen
04:20
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10
Durdurun Dünyayı
Kamuran Akkor
04:37
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