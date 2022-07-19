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Evde Arabesk Müzik

Evde Arabesk Müzik

Evde

10 Bölüm | 43:53
Arabesk müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hangimiz Sevmedik

Müslüm Gürses 03:54
02

Kal Benim İçin

İbrahim Tatlıses 05:09
03

Dilek Taşı

Gülden Karaböcek 05:21
04

Canısı

İbrahim Erkal 04:00
05

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi

Ümit Besen 05:27
06

Hatasız Kul Olmaz

Orhan Gencebay 02:49
07

Silinmeyen Hatıralar

Müslüm Gürses 03:55
08

Ölünmüyor

İntizar 04:21
09

Bu Aşk Beni Deli Eyledi

Bergen 04:20
10

Durdurun Dünyayı

Kamuran Akkor 04:37
... KAPAT
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