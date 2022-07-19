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Evde Fantazi Müzik

Evde Fantazi Müzik

Evde

10 Bölüm | 39:26
Fantazi müziğin popüler şarkılarını evde de dinle diye senin için derledik. İşte Yıldız Tilbe, Gülben Ergen ve Ebru Gündeş'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalnız Uyunmaz

Ebru Yaşar 03:25
02

Sana Değer

Yıldız Tilbe 04:38
03

Aşksın Sen

Gülben Ergen 03:42
04

El Adamı

Yıldız Tilbe 03:36
05

Hatıran Yeter

Seda Sayan 04:37
06

Bana Bir Koca Lazım

Hülya Avşar 04:36
07

Bir Telefon

Hakan Altun 03:52
08

Ah Geceler

Seda Sayan 04:03
09

Padişah

Sibel Can 03:48
10

Yaparım Bilirsin

Ebru Gündeş 03:09
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