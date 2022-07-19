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Evde
Evde Fantazi Müzik
Evde Fantazi Müzik
Evde
10 Bölüm | 39:26
Fantazi müziğin popüler şarkılarını evde de dinle diye senin için derledik. İşte Yıldız Tilbe, Gülben Ergen ve Ebru Gündeş'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Yalnız Uyunmaz
Ebru Yaşar
03:25
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02
Sana Değer
Yıldız Tilbe
04:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Bülent Özdemir
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03
Aşksın Sen
Gülben Ergen
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalın
Besteci:
Yalın
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04
El Adamı
Yıldız Tilbe
03:36
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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05
Hatıran Yeter
Seda Sayan
04:37
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06
Bana Bir Koca Lazım
Hülya Avşar
04:36
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07
Bir Telefon
Hakan Altun
03:52
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08
Ah Geceler
Seda Sayan
04:03
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09
Padişah
Sibel Can
03:48
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10
Yaparım Bilirsin
Ebru Gündeş
03:09
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