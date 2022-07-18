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Evde
Evde Pop Müzik
Evde Pop Müzik
Evde
10 Bölüm | 36:32
Evde dinleyebileceğin pop müzikleri senin için derledik. İşte evdeyken keyifli vakit geçirmeni sağlayacak şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Zor Kadın
Sertab Erener
03:48
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
Besteci:
Leah Goldberg-Demir Demirkan-Sertab Eren
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02
Sesinde Aşk Var
Yalın
04:16
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03
Uslanmıyor Bu
Zeynep Bastık
03:13
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04
Kabahat Sende
Buray
03:26
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05
İlle De Aşk
Mustafa Ceceli
02:51
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06
Tencere Kapak
Kenan Doğulu
04:16
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07
Baksana Talihe
Göksel
03:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
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08
Boş Bardak
Fettah Can
03:41
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09
Aşk Lazım
Gökhan Türkmen
04:43
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Gökhan Türkmen
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10
Ebruli
Ebruli
02:33
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