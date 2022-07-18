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Evde Pop Müzik

Evde Pop Müzik

Evde

10 Bölüm | 36:32
Evde dinleyebileceğin pop müzikleri senin için derledik. İşte evdeyken keyifli vakit geçirmeni sağlayacak şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zor Kadın

Sertab Erener 03:48
02

Sesinde Aşk Var

Yalın 04:16
03

Uslanmıyor Bu

Zeynep Bastık 03:13
04

Kabahat Sende

Buray 03:26
05

İlle De Aşk

Mustafa Ceceli 02:51
06

Tencere Kapak

Kenan Doğulu 04:16
07

Baksana Talihe

Göksel 03:45
08

Boş Bardak

Fettah Can 03:41
09

Aşk Lazım

Gökhan Türkmen 04:43
10

Ebruli

Ebruli 02:33
... KAPAT
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